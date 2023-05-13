مستخدمو "تويتر" في ألمانيا ينتقدون كييف ويتمنون النصر العاجل لروسيا

انتقد مستخدمو "تويتر" الألمان نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، عقب مطالبته برلين بإمداد كييف بأسلحة أثقل.

ودعا ميلنيك برلين لتجاوز الخطوط الحمراء وإمداد القوات الأوكرانية بصواريخ كروز ومقاتلات "تورنادو".

فامتلأ "تويتر" بالتغريدات الناقدة لميلنيك، وتماديه المستمر بالمطالبة بالمزيد من الأسلحة والذخائر، وهذا بعض منها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "آن الأوان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضع حد لهذا السيرك".

وأضاف آخر: "انهيار أوكرانيا الكامل قاب قوسين أو أدنى، ولا شأن لألمانيا بحربكم الفاشية".

وعلق آخر: "سيد ميلنيك، أحقا أنت راغب بخوض حرب نووية، أأنت مجنون؟، أنتظر انتصار الروس بفارغ الصبر".

وأضاف آخر " لن أدع أوكرانيا تُحصِّل مني حتى على رصاصة".

وتساءل آخر: " من يدفع للسيد ميلنيك مقابل هذا الهراء".

واتفق الكثيرون من رواد "تويتر" الألمان على أن ميلينك "يثير أعصابهم".

المصدر: نوفوستي