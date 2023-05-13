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البابا فرنسيس يحث الإيطاليين على "ممارسة الجنس" أكثر من أجل الوطن

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البابا فرنسيس يحث الإيطاليين على
AFP
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حث البابا فرانسيس الإيطاليين على ممارسة المزيد من الجنس بدلا من شراء الحيوانات الأليفة، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ستار".

وانتقد البابا فرنسيس الخيارات "الأنانية والأنانية" التي أدت إلى معدل مواليد منخفض قياسي يهدد مستقبل إيطاليا الاقتصادي.

وخلال دعوته، كان يحيط بالبابا فرنسيس رئيسة الوزراء الإيطالية المحافظة جيورجيا ميلوني، في خطاب ألقاه في روما خلال مؤتمر حول معدل المواليد في البلاد.

ودعا البابا فرانسيس إلى تخصيص الموارد لمساعدة الأزواج على تنمية عائلاتهم، قائلا إنه من الضروري "غرس المستقبل" بأمل.

وحث الناس على التوقف عن شراء حيوانات أليفة محبوبة للأمهات ، بدلا من ممارسة الجنس بكثرة لخلق أطفال حقيقيين لأبوين.

وقال أمام التجمع السنوي للمنظمات المؤيدة للأسرة: "دعونا لا نستسلم للفتور والتشاؤم العقيمين..دعونا لا نصدق أن التاريخ قد تم تمييزه بالفعل، وأنه لا يمكن فعل أي شيء لعكس هذا الاتجاه."

وحث فرنسيس على اتخاذ إجراءات سياسية ملموسة لعكس "الشتاء الديموغرافي" الذي يشهد اختفاء مدينة بحجم باري في جنوب إيطاليا.

وبحسب "دايلي ستار"، فقد سجلت إيطاليا انخفاضًا قياسيًا في عدد المواليد الأحياء في العام الماضي، 392.598، وعددا مرتفعا للوفيات، 713499.

هذا وتدعم ميلوني حملة لتشجيع ما لا يقل عن 500 ألف ولادة سنويا بحلول عام 2033.

المصدر: "دايلي ستار"

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