 
مباشر

عمدة دونيتسك: مقتل امرأة وطفل في قصف أوكراني

أخبار العالم

عمدة دونيتسك: مقتل امرأة وطفل في قصف أوكراني
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vawe

أفاد عمدة مدينة دونيتسك ألكسي كوليمزين بمقتل امرأة وطفل، اليوم السبت، في قصف أوكراني على قرية غورنياك في دونيتسك.

إقرأ المزيد
تدمير 25 مسيرة ومقاتلة Su-25 وصد هجوم كبير بمحور سوليدار وتصفية أكثر من 1185 مسلحا على كافة المحاور
تدمير 25 مسيرة ومقاتلة Su-25 وصد هجوم كبير بمحور سوليدار وتصفية أكثر من 1185 مسلحا على كافة المحاور

وكتب كوليمزين في صفحته على "تلغرام": وفق معلومات أولية، قتل خلال قصف على قرية غورنياك بمنطقة كويبيشيف (بالمدينة) امرأة وطفل. يتم حاليا تدقيق المعلومات بهذا الشأن...".

وأضاف أنه تم أثناء قصف اليوم "إلحاق ضرر بـ 16 منزلا في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي لمديتنا بالإضافة إلى 3 منشأة للبنية التحتية المدنية. وتابع: "ألحقت الشظايا ضررا بالأسقف والجدران وتم كسر النوافذ".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا