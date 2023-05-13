عمدة دونيتسك: مقتل امرأة وطفل في قصف أوكراني

أفاد عمدة مدينة دونيتسك ألكسي كوليمزين بمقتل امرأة وطفل، اليوم السبت، في قصف أوكراني على قرية غورنياك في دونيتسك.

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وكتب كوليمزين في صفحته على "تلغرام": وفق معلومات أولية، قتل خلال قصف على قرية غورنياك بمنطقة كويبيشيف (بالمدينة) امرأة وطفل. يتم حاليا تدقيق المعلومات بهذا الشأن...".

وأضاف أنه تم أثناء قصف اليوم "إلحاق ضرر بـ 16 منزلا في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي لمديتنا بالإضافة إلى 3 منشأة للبنية التحتية المدنية. وتابع: "ألحقت الشظايا ضررا بالأسقف والجدران وتم كسر النوافذ".

المصدر: نوفوستي