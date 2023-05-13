مسؤول روسي: الهجوم المضاد على ساحل بحر آزوف سيؤدي إلى مأساة بالنسبة لأوكرانيا

صرح رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف بأن الهجوم المضاد على ساحل بحر آزوف الذي أعلنت عنه كييف سيكون أحد أكبر المغامرات الغربية وسيؤدي إلى مأساة هائلة بالنسبة لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال قسطنطينوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "ستكون هذه واحدة من أكبر المغامرات التي خاضها الغرب كجزء من حل الصراع الأوكراني، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأوكرانيين، أي إلى مأساة هائلة".

وأضاف: "هدف هذه المجزرة بسيطة. إذا نجحوا، سيتحركون إلى الأمام، وستكون هناك أخبار جميلة، وإذا لم ينجحوا فسيلقون مصرعهم، وهذا أمر جيد أيضا، فلن يكون هناك من يطلب المساعدة. إنها الأخلاق الأنجلو ساكسونية الساخرة التي كانت دائما جزءا لا يتجزأ من نظامهم السياسي عبر التاريخ - اخرجوا واقتلوا بعضكم البعض بقدر ما تستطيعون. وإذا لم يبق هناك أحد فسيعتبرون هذا أيضا انتصارا لهم. لذلك لا يوجد أي شيء جديد في هذا بالنسبة لنا".

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابقا، أن بلاده تحتاج إلى المزيد من الوقت لشن هجوم مضاد. ودقق أنه يمكن لبلاده شن الهجوم الآن بالذات، لكنها "ستفقد العديد من الناس".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، سابقا، أن الدول الغربية تحث كييف على مواصلة الأعمال الهجومية واحتلال الأراضي الروسية الجديدة، بالرغم من أنها تفهم أن هذه الخطط تنطوي على الفشل.

المصدر: نوفوستي