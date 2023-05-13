لجنة التحقيق الروسية: سنحقق في استخدام الذخائر الكيميائية من قبل قوات كييف في دونباس

ستقوم لجنة التحقيق الروسية بفحص ومعاينة المعلومات المتعلقة باستخدام الذخائر الكيميائية من قبل الجيش الأوكراني باتجاه أوريخوف في دونباس.

وجاء في بيان اللجنة: "محققو لجنة التحقيق الروسية سيحققون في جرائم العصابات الأوكرانية ضد السكان المدنيين في دونباس ومنطقة بيلغورود .. ووفقا للمراسلين العسكريين، يتم استخدام الذخائر الكيميائية في دونباس من اتجاه أوريخوف للقوات المسلحة الأوكرانية".

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المصدر: نوفوستي