 
مباشر

لجنة التحقيق الروسية: سنحقق في استخدام الذخائر الكيميائية من قبل قوات كييف في دونباس

أخبار العالم

لجنة التحقيق الروسية: سنحقق في استخدام الذخائر الكيميائية من قبل قوات كييف في دونباس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vaux

ستقوم لجنة التحقيق الروسية بفحص ومعاينة المعلومات المتعلقة باستخدام الذخائر الكيميائية من قبل الجيش الأوكراني باتجاه أوريخوف في دونباس.

وجاء في بيان اللجنة: "محققو لجنة التحقيق الروسية سيحققون في جرائم العصابات الأوكرانية ضد السكان المدنيين في دونباس ومنطقة بيلغورود .. ووفقا للمراسلين العسكريين، يتم استخدام الذخائر الكيميائية في دونباس من اتجاه أوريخوف للقوات المسلحة الأوكرانية".

إقرأ المزيد
لجنة التحقيق الروسية توجه تهمة الإرهاب إلى المتهم بمحاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين
لجنة التحقيق الروسية توجه تهمة الإرهاب إلى المتهم بمحاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا