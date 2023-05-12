بايدن يشكر إسبانيا لدعمها أوكرانيا وتعزيز تعاونها العسكري مع واشنطن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للدعم الذي يقدمه الأخير لأوكرانيا، ولتعزيزه العلاقات العسكرية بين مدريد وواشنطن.

وتوجه بايدن لسانشيز في البيت الأبيض قبل إجرائهما محادثات ثنائية تطرقت أيضا إلى قضيتي التجارة والهجرة بالقول: "لا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على دعمك الكبير لأوكرانيا".

وعبر بايدن عن شكره لضيفه، لسماحه للولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري في إسبانيا، حيث رفعت البحرية الأمريكية عدد سفنها الحربية في قاعدة روتا البحرية من أربع إلى ست مدمرات.

وقال الرئيس الأمريكي الذي أجرت بلاده تغييرات على الإجراءات الخاصة بالمهاجرين الذي يعبرون من المكسيك: "كلانا نواجه تحديات الهجرة في النصف الغربي للكرة الأرضية"، حيث تعهدت الولايات المتحدة وإسبانيا وكندا بالتعاون في هذه القضية التي تعد أساسية بالنسبة للرئيس الأميركي.

وكان بايدن قد حذر من حصول فوضى على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي عبرها أكثر من 10 آلاف مهاجر مؤخرا قبل رفع قيود كوفيد التي سمحت للمسؤولين بترحيل المهاجرين وعدم استقبال طلباتهم للجوء.

من جهته، توجه الزعيم الإسباني لبايدن بالقول: "إن التزامك بالديموقراطية مثال للجميع"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإسبانيا "حليفتان وصديقتان".

وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، ومن بين أهدافها تعزيز التعاون مع أمريكا اللاتينية.

المصدر: "فرانس برس"