"السوري للزلازل": نحن في منتصف الطريق نحو الاستقرار الزلزالي و16 هزة خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 هزة ضعيفة، بقدر أقل من 3.5 درجات على مقياس ريختر، مضيفا أننا ما زلنا في منتصف الطريق نحو الاستقرار الزلزالي.

وأوضح المركز في منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أن الهزات التي سجلت مساء أمس وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم: منها 8 هزات شمالي سوريا والشاطئ هناك كان أكبرها بقدر 2.3 درجة، وهزة شمال غرب تدمر بـ 80 كيلومتراً وبقدر 2 درجة.

وأضاف المركز: هناك 4 هزات ضربت في البحر شمال غرب اللاذقية بـ 56 كيلومتراً، و30 كيلومتراً، و43 كيلومتراً، و50 كيلومتراً يتراوح قدرها بين 1.3 و1.8 درجة، و3 هزات في البر التركي أكبرها بقدر 3.4 درجات، مشيراً إلى أن الوضع الزلزالي يستمر بهزات ضعيفة القدر.

كما أكد المركز في تقريره انخفاض المعدل اليومي لحدوث الهزات من 129 هزة يومياً خلال شهر شباط الماضي إلى 54 هزة يومياً مع بداية أيار الجاري.

المصدر: سانا