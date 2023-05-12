البيت الأبيض: تصريحات ترامب لا تغيّر خطط الغرب لمواصلة مساعدة القوات الأوكرانية

أكد البيت الأبيض أن كلمات دونالد ترامب، التي قال فيها إنه يعطي الأولوية لإنهاء الصراع الأوكراني، وليس فوز موسكو أو كييف، لم تؤثر على استعداد الدول الغربية لمواصلة دعم أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي في إيجاز قدمه الجمعة: "لست على علم بأي مناقشات أو تعليمات أو تحفظات من الغالبية العظمى من المجتمع الدولي فيما يتعلق بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في الأيام القليلة الماضية. ما زلنا ملتزمين بذلك".

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق لقناة CNN، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الفوز، أنه يجب وقف الصراع. وقال "لا أفكر من حيث النصر أو الهزيمة. أفكر من حيث حل [الصراع]. <...> أريد أن يتوقف الجميع عن الموت - الروس والأوكرانيون".

وأضاف كيربي أن واشنطن قدمت لأوكرانيا "الغالبية العظمى من القدرات التي يقول الأوكرانيون إنهم بحاجة إليها لشن هجوم مضاد هذا الربيع". وبحسب المسؤول، فإن كييف "ظلت تتلقى ذخيرة إضافية، خاصة المدفعية". وأكد أنه "إذا حكمنا من خلال التقارير الواردة فان هذا سيحدث قريبا".

المصدر: تاس