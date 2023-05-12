بيربوك: الإمدادات العسكرية لروسيا تعني المشاركة في الصراع في أوكرانيا

في حلقة جديدة من مسلسل ازدواجية المعايير الغربية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه إذا زودت دول ثالثة روسيا بالأسلحة، فهذا يعني مشاركتها في الصراع الأوكراني.

وجاءت تصريحات بيربوك في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السويد، دعت فيه جميع دول العالم إلى عدم دعم العملية الخاصة الروسية.

وقالت الوزيرة الألمانية: "وبالتأكيد ليس من خلال توفير المواد العسكرية، لأن دعم هذه الحرب بالسلاح يعني المشاركة فيها"، مستطردة أن الدول الغربية ستواصل توريد الأسلحة المدفعية والذخيرة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 24 يناير، قالت بيربوك إن الغرب "يشن حربا ضد روسيا"، لتعود في وقت لاحق وتصرح بأن تصريحها هذا كان خاطئا.

وفي وقت لاحق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لم تكن هناك حرب بين الناتو وروسيا، ولن يسمح الغرب بمثل هذا التصعيد.

المصدر: RT