"لا تتخذ قراراتها إلا بعد الرجوع للولايات المتحدة".. مدفيديف يشكك في سيادة ألمانيا

كشف دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن أن ألمانيا لا تستطيع اتخاذ قرارات بشأن العديد من القضايا السياسية دون الرجوع للولايات المتحدة.

في حديثه يوم الجمعة في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي، أشار مدفيديف إلى أن سيادة الدول "يمكن تقسيمها إلى حقيقية وخيالية". وأضاف أن "عددا من الدول الكبيرة جدا لديها كل علامات الدولة: [لديهم] الكثير من الناس، وأراض كبيرة، واقتصاد ضخم. لكن لا توجد لديهم سيادة".

واستشهد مدفيديف بألمانيا كمثال، متسائلا عما إذا كانت دولة ذات سيادة، مضيفا: "يعتقد جزء كبير من الألمان أنه لا، لأنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، على الرغم من كل القوة الاقتصادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لا تستطيع حكومتهم اتخاذ قرارات بشأن أهم قضايا السياسة الخارجية، على الأقل دون استشارة الولايات المتحدة. وفي أحاديث شخصية، تم إخباري مباشرة بهذا الأمر".

وتساءل السياسي: "هل توجد سيادة للدولة هنا، هل هناك سيادة للقانون هنا؟ هذا سؤال يجب التفكير فيه، بما في ذلك من قبل زملائنا في ألمانيا".

المصدر: تاس