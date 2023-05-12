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اتجاه الهجوم الأوكراني المحتمل من منظور خبير بريطاني

أخبار العالم

اتجاه الهجوم الأوكراني المحتمل من منظور خبير بريطاني
Legion-Media
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أشارت صحيفة الغارديان في مقالة للخبير العسكري إيد أرنولد إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ينوي الهجوم في الجزء الجنوبي من الجبهة، بسبب الأهمية البالغة لشبه جزيرة القرم

وفقا للخبير: سيكون هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على دونباس ثانويا، لأن المنطقة ليست على درجة عالية من الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لكييف.

ويرى الخبير أن احتمال القيام بعملية إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية لتعبر نهر دنيبر غير مرجح، لأن مغامرة كهذه ستكون محفوفة  بالمخاطر للجانب المهاجم، بسبب الحاجز المائي الواسع.

حديثا، نفت وزارة الدفاع الروسية تقارير تحدثت عن حدوث اختراقات دفاعية في مختلف قطاعات الجبهة.

وقالت الوزارة إن الوحدات الروسية صدت 26 هجوما بطول خط التماس على امتداد 95 كلم، ما كبد العدو خسائر جسيمة في العربات المدرعة والجنود.

المصدر: ريا نوفوستي.

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