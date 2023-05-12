جنوب إفريقيا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية مزاعم بتزويد روسيا بالأسلحة

استدعت وزارة خارجية جنوب إفريقيا السفير الأمريكي يوم الجمعة، بسبب التصريحات التي أدلى بها قبل يوم بأن البلاد قدمت أسلحة وذخائر لروسيا.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا (وزارة الخارجية)، في بيان نشره المتحدث باسمها كلايسون مونييلا، على “تويتر”: إن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور ستتحدث أيضا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن مزاعم الولايات المتحدة.

وكان السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا روبن بريجيتي قد زعم في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن جنوب إفريقيا حمّلت أسلحة وذخيرة على متن سفينة روسية رست في قاعدة "سيمون تاون" البحرية بالقرب من مدينة كيب تاون في ديسمبر من العام الماضي. وأضاف بريجيتي: أن الأسلحة تم نقلها بعد ذلك إلى روسيا.

بعد تصريحات بريجيتي، أكد مكتب رئيس جنوب إفريقيا أنه ”لا يوجد دليل” على تحميل أسلحة على متن السفينة في جنوب إفريقيا.

وأضافت وزارة الخارجية في البيان، يوم الجمعة، أنه ”لا يوجد في سجلاتنا ما يشير لبيع أسلحة تمت الموافقة عليها من قبل الدولة لروسيا خلال الفترة المذكورة ووفق التفاصيل المشار إليها”.

المصدر: أسوشيتد برس