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كييف "تحدد" الموعد الذي ستنتهي فيه الحرب في أوكرانيا

أخبار العالم

كييف
AP
أمين مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا ألكسي دانيلوف
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قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا ألكسي دانيلوف إن السلطات الأوكرانية تريد إنهاء النزاع المسلح في أراضيها بحلول الشتاء القادم.

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وأضاف دانيلوف في حديث لوكالة "Report" الأذربيجانية للأنباء: "نريد إنهاء الحرب بالكامل بحلول الشتاء القادم".

وأشار إلى أن الخطة العامة لكييف تنحصر في إعادة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من أجل تحقيق هذا الهدف فإن "كييف لن تكون مقيدة بالوقت"، بل "ستقاتل طالما تطلب الأمر". وأضاف: "سننفذ عملية واحدة أو أكثر من ذلك، يتوقف ذلك على ظروف عديدة".

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابقا، إن بلاده تحتاج إلى المزيد من الوقت لشن الهجوم المضاد. وأوضح أن أوكرانيا قد تنتقل إلى شن هذا الهجوم الآن بالذات، لكنها "ستفقد العديد من الناس" في هذه الحالة.

المصدر: نوفوستي

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