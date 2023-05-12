إيران تطلق سراح متهم أمني فرنسي إيرلندي "لاعتبارات إنسانية"

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأنه تم الإفراج عن برنارد فيلان، وهو مواطن فرنسي إيرلندي تم اعتقاله ومحاكمته وإدانته بتهمة إرسال معلومات أمنية في ذروة أعمال الشغب "لاعتبارات إنسانية".

وذكرت الوكالة أنه "تم اعتقال فيلان، خبير السياحة البالغ من العمر 64 عاما، في أكتوبر العام الماضي في ذروة أعمال الشغب في مشهد، ولأنه دخل إيران بجواز سفر فرنسي، تابعت سفارة هذا البلد في طهران قضيته، لكن الدبلوماسيين الإيرلنديين في إيران منحوا أيضا حق الوصول قنصليا إليه عدة مرات".

وحكم على فيلان بالسجن 6 سنوات و6 أشهر بعد خضوعه لإجراءات قضائية في إيران وإدانته.

وقالت إن السفارة الإيرانية في إيرلندا أبلغت يوم أمس الخميس أنه تم الإفراج عن برنارد فيلان نتيجة "تفاعلات دبلوماسية بناءة".

المصدر: "إرنا"