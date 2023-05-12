 
مباشر

سيناتور أمريكي يقدم مشروع قانون حول ردع الضربات الصينية في المحيط الهادئ

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يقدم مشروع قانون حول ردع الضربات الصينية في المحيط الهادئ
Globallookpress Rod Lamkey / CNP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vam6

قدم السيناتور عن الحزب الجمهوري مارك روبيو مشروع قانون حول ردع الضربات الصينية المحتملة على القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ.

وأشار روبيو في مشروع القانون إلى تزايد التوتر بين تايوان والصين على خلفية "التدريبات العسكرية الصينية التي تزداد عدوانية" بالقرب من الجزيرة.

وتوقع السيناتور أن الصين ستحاول على الأرجح توجيه ضربات إلى القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ، قبل غزو تايوان المحتمل.

إقرأ المزيد
واشنطن: نسعى لعدم تحول خلافاتنا مع الصين بشأن تايوان إلى نزاع
واشنطن: نسعى لعدم تحول خلافاتنا مع الصين بشأن تايوان إلى نزاع

وقال روبيو إن "الأمل ليس استراتيجية، وعلينا أن نحمي مواقعنا العسكرية في كافة أنحاء العالم. وتعزيز قدراتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسيلة عقلانية لحماية مصالحنا وتعزيز الأعمال العدائية الموجهة ضد الولايات المتحدة أو حلفائنا".

وسيلزم القانون وزارة الدفاع الأمريكية بتعزيز القدرات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "لردع ضربة الصين الوقائية على القوات الأمريكية في المنطقة قبل غزو تايوان".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا