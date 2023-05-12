سيناتور أمريكي يقدم مشروع قانون حول ردع الضربات الصينية في المحيط الهادئ

قدم السيناتور عن الحزب الجمهوري مارك روبيو مشروع قانون حول ردع الضربات الصينية المحتملة على القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ.

وأشار روبيو في مشروع القانون إلى تزايد التوتر بين تايوان والصين على خلفية "التدريبات العسكرية الصينية التي تزداد عدوانية" بالقرب من الجزيرة.

وتوقع السيناتور أن الصين ستحاول على الأرجح توجيه ضربات إلى القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ، قبل غزو تايوان المحتمل.

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وقال روبيو إن "الأمل ليس استراتيجية، وعلينا أن نحمي مواقعنا العسكرية في كافة أنحاء العالم. وتعزيز قدراتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسيلة عقلانية لحماية مصالحنا وتعزيز الأعمال العدائية الموجهة ضد الولايات المتحدة أو حلفائنا".

وسيلزم القانون وزارة الدفاع الأمريكية بتعزيز القدرات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "لردع ضربة الصين الوقائية على القوات الأمريكية في المنطقة قبل غزو تايوان".

المصدر: نوفوستي