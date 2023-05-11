أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف في تصريح لوكالة "نوفوستي"، أن قوات كييف تقف اليوم عاجزة عن فعل أي شيء فوق الطبيعي حتى مع القدرات المتوافرة لديها اليوم.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق أن المعلومات المتعلقة باختراق النقاط الدفاعية في مختلف قطاعات الجبهة "غير صحيحة"، مشيرة إلى أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة "تحت السيطرة".

وقال قائد قوات "أحمد": "لن يتمكّن العدو من فعل أي شيء خارق للطبيعة عبر القوى والوسائل التي تتوافر لديه في الوقت الحالي. كما أن هذا لن يغير بأي حال من الأحوال، التاريخ أو مسار الحرب أو مآل هذه الحرب".

هذا وحدّد علاء الدينوف أن الجيش الأوكراني أصبح أكثر نشاطا في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت)، لكنّه يتلقى صدا جيدا هناك.

المصدر: نوفوستي