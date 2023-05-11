البنتاغون يخشى من إجراءات روسيا الانتقامية في حال محاكمة قياداتها

ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس، أن البنتاغون يدعم فكرة محاسبة القيادة الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا، لكنه يخشى الانتقام.

وخلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، سئل الوزير عن سبب "عدم رغبة البنتاغون في مشاركة الأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة من خلال وزارة الدفاع" لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جرائم الحرب". وأشار السيناتور الذي طرح السؤال إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يتم تزويدها بالمعلومات من قبل وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية، ولكن، حسب قوله، ليس من قبل البنتاغون.

وأجاب أوستين: "من المهم بالنسبة لنا أن نتأكد من أن روسيا تخضع للمساءلة، فنحن ندعم هدف تحميلها المسؤولية. ولكن مرة أخرى، لدي مخاوف بشأن المعاملة بالمثل في المستقبل. سنواصل البحث عن طرق لدعم الجهود الرامية إلى محاسبة روسيا".

وفي هذا الصدد، أضاف الوزير أنه "قلق بشأن مسألة حماية العسكريين الأمريكيين"، وقال إن وزارته لا ترفض الانصياع للقانون الأمريكي.

وأضاف: "تدعم الوزارة بقوة هدف تحميل روسيا المسؤولية عن الانتهاكات في أوكرانيا. هناك عدة طرق لمساءلة روسيا، بما في ذلك الجهود المبذولة في كييف نفسها. وأعتقد أنه من حيث المبدأ، وكجزء من مقاربتي للمساءلة، سأفعل دائما إعطاء الأولوية لحماية الأفراد العسكريين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمينة المظالم الروسية المعني بحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا. وتنص الوثيقة على أنهم قد يكونون متورطين في "جرائم حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى روسيا الاتحادية".

وتعليقًا على هذا القرار، أشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إلى أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. بدورها، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لروسيا، وأن أوامر التوقيف المحتملة باطلة قانونا.

المصدر: RT + وكالات