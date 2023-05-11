ادعاء "الجنائية الدولية" يصدر 4 مذكرات توقيف على خلفية جرائم مزعومة في ليبيا

أعلن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إصدار القضاة 4 مذكرات اعتقال جديدة نابعة من تحقيقه بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحتمل أنها ارتكبت في ليبيا.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إنه تقدم بطلب مؤخرا لإصدار مذكرتين أخريين، وأخبر مجلس الأمن الدولي بأنه تقدّم لقضاة المحكمة المستقلة بطلب لإصدار 4 مذكرات توقيف جديدة، وسيقررون "كما هو متبع".

هذا وقد وصف خان المذكرات بأنها "خطوة مهمة لحقوق الضحايا والناجين" من أجل المحاسبة، لكنها فقط خطوة أولى.

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وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال ليبيا بالإجماع إلى محكمة لاهاي، في فبراير 2011 لفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحتمل أنها ارتكبت في ليبيا.

وصرّح خان أنه منذ نوفمبر، دعمت المحكمة الجنائية الدولية محاكمات في إيطاليا وهولندا تتعلق بجرائم ارتكبت في ليبيا. كما شدّد الادعاء على أهمية الشراكات وضرورة حشد دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك وتحقيق العدالة للضحايا.

وتحدث باستفاضة عن حديثه إلى ضحايا وناجين في بلدة ترهونة الواقعة غربي ليبيا، حيث عثر على مئات الجثث في عدة مقابر بعد انسحاب قوات موالية لخليفة حفتر في يونيو 2020.

إلى ذلك، قال خان "إنهم لا يرون أن حيواتهم مهمة. هناك فجوة بين الوعد بالعدالة، والدعاء بعدم تكرار ذلك مجددا (بعد فظائع الحرب العالمية الثانية)، وشبح المؤسسات الدولية التي تعمل لصالحهم. إنهم يرون أنهم مازالوا في مخيمات لاجئين. إنهم مشردون. يعيشون في خوف حول العالم".

المصدر: أ ب