قديروف: أكثر وحدات الحرس الوطني جاهزية تتوجه للقتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن إرسال واحدة من أكثر وحدات الحرس الوطني الروسي جاهزية وفعالية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكتب قديروف على قناته في تطبيق "تيليغرام": "انطلق من جمهورية الشيشان إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، فوج العمليات رقم 96 من منطقة شمال القوقاز التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي، أحد أكثر فرق الحرس الوطني استعدادا للقتال وفعالية".

وأوضح رئيس الشيشان الكفاءة العالية للجنود ذوي الخبرة القتالية بالمشاركة في أصعب المعارك الموضعية والأحداث الخاصة في إطار العملية العسكرية الخاصة، وكذلك في مكافحة الإرهاب الدولي على أراضي الجمهورية.

وفي وقت سابق، قال قديروف إن عدة وحدات من فوج "أحمد" تحركت باتجاه أرتيوموفسك (باخموت)، معربا عن ثقته في أن المدينة ستتحرر قريبا.

وفي نهاية أبريل، أعلن رئيس الشيشان أن مقاتلي الوحدة الجمهورية الخاصة "أحمد -1"، توجهوا إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتمنى قديروف للمقاتلين التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم.

المصدر: RT