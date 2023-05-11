هنغاريا: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يناقش بمعايير موضوعية بعد إحلال السلام

أعلنت الحكومة الهنغارية، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقش بعد انتهاء الأزمة، وتوسيع الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم على أساس معايير موضوعية.

جاء ذلك في تصريحات لجيرجيلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، في لقاء مع الصحفيين.

وأكد غولياس، أن "توسيع الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم على أساس معايير موضوعية".

وقال: "يجب أن يتخذ أعضاء المنظمات القرار بشأن نية أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على أساس الإجماع وفقط بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية".

وردا على سؤال حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، أشار إلى أن "مثل هذه القرارات تتطلب موافقة جميع الأعضاء".

وأضاف إنه "من الصعب مناقشة هذه القضايا حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة، وإحلال السلام، لذلك، من المصلحة المشتركة أن يتحقق السلام في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".

وصرحت الحكومة الهنغارية، في وقت سابق، أنها لن تدعم عملية اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" حتى تتوقف سلطات كييف عن انتهاك حقوق الأقليات.

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المصدر: تاس