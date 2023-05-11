وزارة الدفاع التركية: محادثات "صفقة الحبوب" في إسطنبول كانت مفيدة

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن المفاوضات بشأن تمديد صفقة الحبوب في إسطنبول كانت مفيدة.

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وقد استمر الاجتماع الرباعي رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب في إسطنبول في الفترة من 10-11 مايو، حيث تابع البيان: "جرت مفاوضات مفيدة على مدى يومين بمقاربات بناءة من الأطراف، فيما أشارت الأطراف إلى النهج الإيجابي فيما يتعلق بعودة سفننا التجارية وأطقمها العالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب ظروف النزاع، وكذلك التخطيط والقيام بعملية الإجلاء. إضافة إلى ذلك تم الاتفاق على أن تكون هذه العملية بمثابة نموذج لإجلاء السفن الأجنبية العالقة في الموانئ الأوكرانية، ولدعم الجهود المستقبلية في هذا الاتجاه".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "منذ توقيع الاتفاقية تم إحراز تقدم إيجابي وبناء في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود، والتي تساهم بشكل كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية في جميع انحاء العالم وهي ذات أهمية حيوية لإمدادات الغذاء والأمن الغذائي العالمي".

المصدر: نوفوستي