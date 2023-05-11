المفوضية الأوروبية: تم تجميد24.1 مليار يورو من الأصول الروسية الخاصة ونبحث آلية مصادرتها قانونا

قال ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان ويغان، إن الاتحاد الأوروبي جمد أصول الأفراد والشركات الروسية بقيمة 24.1 مليار يورو، منوها بأنه ليس لديه حاليا أساس قانوني لمصادرتها.

وقال ويغان، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "في المرحلة الحالية، حظر الاتحاد الأوروبي أصول أفراد أو شركات مدرجة في القوائم السوداء بقيمة 24.1 مليار يورو. هذه الأصول قابلة للتجميد، لكن لا يمكن مصادرتها، ولا يوجد أساس قانوني لذلك".

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وأضاف، "ومع ذلك، فإننا نعمل على اقتراح لتجريم التحايل على العقوبات، وهو بالفعل في مرحلة متقدمة. إذا تم إنشاء التفاف على العقوبات، يمكن مصادرة الأصول. كل ما هو مطلوب هو أن يكون هذا متوافقا مع سيادة القانون".

من جهتها أعلنت بلجيكا أنها تستخدم العائدات من الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها حولت وللمرة الأولى ملايين الدولارات التي صادرتها من رجل الأعمال الروسي الملياردير قسطنطين مالوفييف إلى صندوق إعادة إعمار أوكرانيا.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع العام الماضي على قانون يسمح لوزارة العدل الأمريكية بتحويل بعض الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا، فيما جمدت روسيا مليارات الدولارات لشركات ومستثمرين أجانب على أراضيها، ووضعت في تصرف الحكومة الروسية أصولا أجنبية بمئات مليارات الدولارات، دون أن تصادرها حتى الآن.

كما تركت روسيا لأصحاب الأصول الأجنبية بيعها لجهات روسية بالروبل الروسي وبنصف قيمتها السوقية.

المصدر: تاس