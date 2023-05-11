وسائل إعلام: رئيسة سلوفاكيا تعزز حراستها بسبب التهديدات

أفاد موقع "sme.sk" السلوفاكي بتعزيز حراسة رئيسة سلوفاكيا سوزانا تشابوتوفا بسبب التهديدات التي تلقتها رئيسة الدولة وأفراد عائلتها.

وكتبت الصحيفة: "بلغت التهديدات التي تتعرض لها أسرة الرئيسة أبعادا تتطلب زيادة حراستها".

وأكدت أن التهديدات كانت موجهة ليس فقط إلى رئيسة البلاد تشابوتوفا البالغة من العمر 49 عاما بل وإلى أطفالها، مشيرة إلى أن تشابوتوفا تلقت أيضا خراطيش في مظاريف وتقارير عن عمليات التعدين ورسائل مليئة بمعاداة السامية.

وتعد سوزانا تشابوتوفا أول امرأة رئيسة في تاريخ سلوفاكيا وتحتل هذا المنصب منذ صيف عام 2019. وبحسب مصادر مفتوحة فإنها مطلقة ولديها ابنتان. ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في سلوفاكيا في عام 2024. وفي منتصف فبراير الماضي أعلنت تشابوتوفا للصحفيين أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس في البلاد.

المصدر: نوفوستي