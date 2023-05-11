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ظاهرة غير مألوفة في سماء اليابان تثير فزع السلطات (فيديو)

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ظاهرة غير مألوفة في سماء اليابان تثير فزع السلطات (فيديو)
طوكيو
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ذكرت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، أن خطوطا نارية شوهدت ليلا في سماء جنوب اليابان قد تكون ناجمة عن حطام صاروخ صيني.

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وقال مسؤول إن فرع المرصد الفلكي الوطني الياباني في إيشيغاكي في أرخبيل أوكيناوا، رصد شرائط ضوئية عند الساعة 16:33 (11:33 ت غ) مساء أمس الأربعاء.

وأضاف: "بناء على المعلومات المتاحة نعتقد أن هذه الأجسام ليست كرات نارية من نيازك، بل حطام من صاروخ"، مشيرا إلى أن "بطء انتقال هذا الضوء (...) يشبه حطام صاروخ يدخل الغلاف الجوي".

وتابع "قد يكون حطام صاروخ أطلقته الصين في نوفمبر"، مشيرا إلى "معلومات تفيد بأن جزءا من الصاروخ سيعود إلى الغلاف الجوي" في الوقت نفسه تقريبا.

وأوضح المسؤول أن الحطام سقط على الأرجح في المحيط ولا يشكل أي خطر استنادا إلى توقعات المسار الذي كان يمكن أن يسلكه.

وتداول رواج مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان فيديوهات تظهر ما يشبه كرات نارية أثارت تساؤلات السكان ومستخدمي الإنترنت.

المصدر: أ ف ب

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