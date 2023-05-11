ترامب: قدمنا أسلحة إلى أوكرانيا ولم يتبق لنا ما يكفي وأنا قادر على إنهاء الحرب في 24 ساعة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نقلت الكثير من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، منوها بأنه لم يعد ذخيرة كافية في البلاد.

وأضاف ترامب عبر شبكة "سي إن إن" في نيو هامبشاير، مجيبا على أسئلة من جمهوريي نيو هامبشاير ومن الناخبين، حول الموقف تجاه دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا: "لقد قدمنا ​​الكثير من المعدات، وليس لدينا ذخيرة لأنفسنا في الوقت الحالي".

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ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة قدمت 171 مليار دولار حتى الآن لأوكرانيا، بينما قدم الاتحاد الأوروبي بشكل تراكمي 20 مليار دولار كمساعدات.

وأكد ترامب مجددا أنه قادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا تحت رئاسته، منوها بأنه في غضون 24 ساعة ستنتهي هذه الحرب، قائلا:" لا أفكر فيما يتعلق بـ "الفوز أو الخسارة"، أريد أن ينتهي كل شيء، أن يتوقف القتل هناك.. لا أريد أن يموت أي شخص آخر. إنهم يموتون هناك سواء من الروس أو الأوكرانيين. أريد لهذا التوقف. وأود أن أنهي ذلك في غضون 24 ساعة. لكن هذا يتطلب إرادة رئاسية.

المصدر: سي إن إن، RT، سبوتنيك