نتنياهو: وجهنا للجهاد الإسلامي "أقوى ضربة في تاريخها"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيشه وجه لحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة "أقوى ضربة في تاريخها".

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وأضاف نتنياهو أمس الأربعاء، في كلمة متلفزة صحبة وزير الدفاع يوآف غالانت، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بقطاع غزة: "وجهنا لحركة الجهاد الإسلامي أقوى ضربة في تاريخها خلال ثوان"، مضيفا: "المعركة لم تنته، وما زلنا في منتصفها".

وتابع: "تم ترسيخ مبدأ أن من يؤذينا سيدفع حياته ثمنا بشكل كبير في عملية الدرع والسهم" في إشارة للعملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثلاثاء على غزة.

وأوضح: "نقول للإرهابيين ومرسليهم أننا نختار المكان والزمان لضربكم، ليس فقط كرد ولكن أيضا في حالة الهدوء".

من جانبه قال غالانت: "حققنا إنجازات كبيرة ومستعدون لمواصلة العمل في قطاع غزة ضد الجهاد الإسلامي وضد أي طرف آخر يحاول مواجهتنا".

وأضاف: "تم إطلاق حوالي 400 صاروخ على إسرائيل، سقط نحو ربعها في أراضي قطاع غزة، وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة، وتم اعتراض بعضها، وللأسف تعرضت بعض المنازل للإصابات".

ومضى بالقول: "المعركة لم تنته، أتمنى أن ننهيها قريبا، لكننا مستعدون لإطالة أمدها".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن مقتل 21 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، فيما قالت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" إن من بين القتلى 3 من قياداتها.

المصدر: Davar 1