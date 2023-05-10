مشروع قرار في الكونغرس يدعو لإطلاق سراح الصحفي غيرشكوفيتش

طرح أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو روسيا لإطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، المعتقل في روسيا بتهمة التجسس.

واعتبر المشرعون الأمريكيون إيفان غيرشكوفيتش "محتجزا بصورة غير شرعية".

ويدعو مشروع القرار كذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والمبعوث الخاص لشؤون المحتجزين روجر كارستنس إلى إثارة مسألة الإفراج عن غيرشكوفيتش في كافة الاتصالات بالسلطات الروسية.

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وتطالب الوثيقة السلطات الروسية بضمان إمكانية وصول ممثلي القنصلية الأمريكي إلى الصحفي المعتقل.

يذكر أن الأمن الفدرالي الروسي اعتقل إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ الروسية في 30 مارس الماضي للاشتباه بممارسته التجسس لصالح الحكومة الأمريكية. وقررت محكمة ليفورتوفو في موسكو حبسه شهرين على ذمة التحقيق.

ويتهم غيرشكوفيتش بجمع معلومات سرية عن مجمع الصناعات العسكرية الروسي.

المصدر: نوفوستي