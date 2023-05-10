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خبير عسكري أمريكي: واشنطن على يقين تام بهزيمة زيلينسكي

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خبير عسكري أمريكي: واشنطن على يقين تام بهزيمة زيلينسكي
AP
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أكد الضابط الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، أن واشنطن غير معنية بنصر أو هزيمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأن هدفها إطالة النزاع، وإلحاق أي ضرر تستطيعه بروسيا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، "يعلمون كل العلم بانعدام أي فرصة لانتصار كييف في المواجهة العسكرية مع روسيا". 

وقال: "كل شيء يشير إلى أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو إطالة أمد الصراع وإلحاق الضرر بروسيا، وبعد كل شيء تحدث أوستن عن ذلك بشكل مباشر، وفي نفس الوقت، لا يهتمون بكلفة الأرواح التي ينزفها نظام كييف".

كما حذر ديفيس، زيلينسكي من أنه سيتعين عليه الاختيار بين السلام مع موسكو، ومواصلة القتال والخسائر.

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المصدر: نوفوستي 

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