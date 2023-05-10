وزير الخارجية الباكستاني السابق ينفي أنباء اعتقاله

نفى وزير الخارجية الباكستاني السابق، نائب رئيس حركة الإنصاف الباكستانية، شاه محمود قريشي، أنباء اعتقاله يوم الأربعاء.

وقال قريشي على "تويتر": "لم يتم اعتقالي بعد، لكن كونوا حذرين! يتم استخدام جميع أنواع الاستراتيجيات لنشر معلومات كاذبة وإثارة الفوضى والذعر والرعب في محاولة لكسر روح حزبنا وأنصارنا".

ودعا إلى مواصلة الاحتجاجات على اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، ورئيس حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان.

أفادت قناة Geo-TV في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن قريشي اعتقل في إسلام أباد بسبب التحريض على الاحتجاجات وتنظيمها، والتي تتواصل في البلاد لليوم الثاني على التوالي.

المصدر: تاس