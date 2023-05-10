التشيك تزود أوكرانيا بمنظومتي "كوب" للدفاع الجوي

أعلنت الإذاعة التشيكية نقلا عن رئيس البلاد، بيتر بافيل، أن براغ ستسلم قريبا منظومتي دفاع جوي من طراز "كوب" لقوات كييف.

وأضافت أن التشيك سترسل منظومتي "كوب"، التي يتمتع الجيش الأوكراني بخبرة واسعة في التعامل معها، كهدية لأوكرانيا. كما سترسل صواريخ لها.

وأضاف بافيل "يجب أن نفكر أيضا في ما إذا كان بإمكاننا تزويد أوكرانيا بطائراتنا من طراز L-159".

يذكر أن منظومات "كوب" المضادة للطائرات، صواريخ سوفيتية الصنع من فصيلة "بوك" الروسية ذائعة الصيت، والمعتمدة في جيوش عشرات الدول حول العالم.

المصدر: تاس