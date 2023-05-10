 
مباشر

صحيفة: فرص زيلينسكي في حفظ ماء وجهه تتضاءل يوما بعد يوم

أخبار العالم

صحيفة: فرص زيلينسكي في حفظ ماء وجهه تتضاءل يوما بعد يوم
Globallookpress Dirk Waem/Belga News Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/va9m

أكد جوزيف بوسكو، في مقال لصحيفة The Hill أن فرص زيلينسكي في حفظ ماء وجهه تتضاءل يوما بعد يوم، فيما تمثل المفاوضات مع موسكو الفرصة الأخيرة في يده.

وأضاف: "قد يكون زيلينسكي مستعدا لأن يعرض على بوتين وقف القتال لحفظ ماء وجه كييف، مما يعني أن روسيا ستحتفظ بجزء من الأراضي التي تسيطر عليها، رغم أن شبه جزيرة القرم تبدو غير قابلة للتفاوض من الجانبين".

إقرأ المزيد
مجلة عسكرية: البنتاغون عاجز عن فهم كيفية شلّ روسيا منظومات
مجلة عسكرية: البنتاغون عاجز عن فهم كيفية شلّ روسيا منظومات "هيمارس" الصاروخية

وأكد أن قرار زيلينسكي يتأثر أيضا بعدم استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتزويد كييف بأسلحة هجومية أحدث.

وأضاف: "قد يخشى زيلينسكي فشل الهجوم المضاد بسبب التأخر الكبير في تسليمه الدبابات الغربية ورفض الرئيس بايدن توفير مقاتلات وأسلحة بعيدة المدى له، حيث قد يرغب زيلينسكي في إبرام صفقة أفضل، يمكنه السماح لنفسه بها".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا