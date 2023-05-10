غرق وفقدان نحو 40 شخصا في انقلاب قارب في نيجيريا

غرق 15 طفلا وفقد 25 آخرون بعد غرق قاربهم أمس الثلاثاء في نهر في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلي اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول الإداري في منطقة شاغري عليو أبو بكر الذي أشرف على عملية الإنقاذ لوكالة "فرانس برس" إن الأطفال كانوا في طريقهم لجمع الحطب في الأدغال على الجانب الآخر من نهر شاغاري عندما انقلب قاربهم.

وأفاد بأن "فرق الإنقاذ المحلية عثرت على 15 جثة، 13 فتاة وصبيان وتم دفنهم في القرية".

المصدر: "أ ف ب"