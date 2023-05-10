مارك ميلي يحدد موعد ظهور قوات جوية وبحرية مسيرة

افترض رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية أنه "لا تفصلنا عن ظهور قوات جوية وبحرية ودبابات مسيرة بالكامل أو جزئيا، سوى ما بين 10 و15 عاما.

وقال ميلي في كلمة خلال ندوة أمس الثلاثاء: "في غضون السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة سنشهد ظهور قوات جوية وبحرية وقوات مدرعة برية مسيرة أو مسيرة جزئيا على الأقل."

وأشار ميلي إلى أن معدلات اعتماد التكنولوجيا الروبوتية "غير مسبوقة".

في وقت سابق أقر ميلي في حديث لمجلة "فورين أفيرز" بأن الولايات المتحدة تجري تجارب للتقنيات المسيرة على سطح الماء وتحت الماء وفي الجو، كما أنها تخطط لتطوير مركبات برية مسيرة بما فيها الدبابات، في المستقبل.

المصدر: "نوفوستي"