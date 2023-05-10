بلينكن: يتم استخدام الذكاء الاصطناعي "لجمع المعلومات التي يمكن التحقق منها في المحتوى الروسي"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن وزارته تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي "لجمع المعلومات التي يمكن التحقق منها في المحتوى الروسي لتحديد المعلومات المضللة".

وأضاف بلينكن في فعالية لمنظمة "فريدوم هاوس"، التي تمولها الحكومة الأمريكية: "شكلت وزارتنا مجموعة بدعم من الذكاء الاصطناعي لدراسة محتوى الإنترنت حول أوكرانيا، لتقوم بجمع المعلومات المضللة الروسية ليتم لاحقا توزيعها على الشركاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز الإعلام المستقل ومحو الأمية الرقمية".

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وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة، تعمل أيضا مع الشركاء وممثلي الوسط العلمي والتعليمي لتحديد "النصوص المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة روبوتات الدردشة الروسية".

ويشار إلى أن Freedom House – هي منظمة غير حكومية مقرها في واشنطن العاصمة، وتقوم بتمويلها عدة أطراف بما في ذلك الحكومة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي