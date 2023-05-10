ماسك يعلق على نيّة المذيع كارلسون إطلاق برنامج له على "تويتر"

وعد رائد الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مذيع قناة "فوكس نيوز" السابق، تاكر كارلسون، الذي أعلن عن إطلاق برنامجه على "تويتر"، بمنحه نفس ميزات صناع المحتوى الآخرين.

وكتب ماسك على "تويتر": "أريد أن أوضح أننا لم نوقع اتفاقيات أو أي شيء. يخضع تاكر لنفس قواعد ومكافآت جميع صناع المحتوى الآخرين".

وحذر من أنه، على عكس التلفزيون، قد يواجه كارلسون انتقادات من المستخدمين على المنصة، وسيؤدي التضليل إلى عواقب بموجب قواعد "تويتر".

وصرح كارلسون سابقا أنه سيطلق قريبا إصدارا جديدا من البرنامج على "تويتر"، وأشار إلى أن المنصة لا تزال واحدة من المنصات القليلة التي يُسمح فيها بحرية التعبير.

المصدر: نوفوستي