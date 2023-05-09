مكارثي: الاجتماع مع بايدن لم يحدث أي تقدّم على صعيد رفع سقف الدين العام الأمريكي

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، عدم التوصل إلى أي اتفاق مع الرئيس جو بايدن، لحل أزمة رفع سقف الدين العام الأمريكي.

ولدى مغادرته البيت الأبيض بعد اجتماع استمر ساعة من الوقت وشارك فيه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قال مكارثي إنه لم يتم إحراز أي تقدم.

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وأشار إلى أن الفرقاء اتفقوا على عقد اجتماع جديد الجمعة للبحث في الملف الشائك.

ولا اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، علما بأن لأمر يتطلب تشريعا يشترط الجمهوريون للسير به تخفيض الميزانية.

ولكن إذا استمرت حال الجمود بعد الأول من يونيو، وفقا للإدارة، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضا غير قادرة على السداد لدائنيها.

ولدى خروجه من الاجتماع اتهم شومر رئيس مجلس النواب بأخذ سقف الدين العام الأمريكي "رهينة" بربطه التصويت على رفع الحد الأقصى للمديونية العامة باقتطاعات في الميزانية.

المصدر: أ ف ب