إعلام إسرائيلي: بعض مستوطنات الجنوب تحولت إلى مدن أشباح بعد هروب السكان

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بعض مستوطنات الجنوب تحولت إلى مدن أشباح بعد هروب السكان إلى مدن الوسط والشمال، مضيفة: "المخاوف أن نتفاجأ هناك".

وذكرت القناة 7 العبرية أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قرر التوجه إلى الجنوب والبقاء مع السكان هناك خلال الليل لمؤازرتهم في ظل التوترات الأمنية مع غزة.

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد زعم أنها اتخذت قرارت وشاركت في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة.

وأدى القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية