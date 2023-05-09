واشنطن تفرض عقوبات على نجل إمبراطور المخدرات "إل تشابو"

أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد خواكين غوزمان لوبيز، أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين غوزمان لويرا "إل تشابو"، في مساعيها لتكثيف الحملات ضد شبكات تهريب مخدر الفنتانيل.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات استهدفت غوزمان وثلاثة أفراد آخرين من عصابة التهريب المعروفة باسم "سينالوا" التي يتزعمها أفراد أسرة "إل تشابو" ومسؤولة عن تهريب الفنتانيل والمواد المخدرة الأخرى إلى داخل الأراضي الأمريكية.

إقرأ المزيد

وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، أن الخطوة تأتي في إطار استمرار جهود مواجهة عمليات تهريب الفنتانيل والمنتجين والموردين والناقلين.

وصرح بأن الوزارة ستواصل بالتنسيق مع حكومة المكسيك وسلطات إنفاذ القانون للقضاء على عصابة "سينالوا" وعمليات أسرة "إل تشابو".

وتأتي العقوبات ضد غوزمان لوبيز، بعدما عمل عن كثب مع أخوته وكان مسؤولا عن جوانب عديدة في إمبراطورية تهريب المخدرات.

وذكرت وزارة الخزانة أنه تورط في إدارة مراكز تصنيع المخدرات وتهريبها إلى داخل الولايات المتحدة.

وتقضي العقوبات المفروضة بحجز جميع ممتلكاته الموجودة في الولايات المتحدة، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر له.

وتأسست عصابة "سينالوا" في الثمانينيات، وبدأت كتجمع لأقوى عصابات التهريب المكسيكية لتتحول على يد جواكين غوزمان "إل تشابو" أكثر العصابات خطورة في المكسيك مع مطلع الألفية.

وتسيطر "سينالوا" على أنشطة التهريب في مناطق رئيسية في المكسيك، وخصوصا على طول ساحل المحيط الهادي، وتعمل على تهريب مخدرات بينها الفنتانيل والهيروين والميثامفيتامين.

والشهر الماضي، أظهرت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن أبناء رئيس أحد أكبر عصابات المخدرات في العالم، خواكين "إل تشابو" غوزمان، اعتادوا أن يقتلوا خصومهم عبر رميهم أحياء داخل أقفاص توجد فيها نمور جائعة.

وأبناء "إل تشابو" متهمون بالخطف والتعذيب وقتل ضحاياهم شخصيا، ففي إحدى الحوادث المروعة المفصلة في وثيقة الاتهام المكونة من 65 صفحة شهد اثنان من الأبناء، هما جيسوس ألفريدو غوزمان سالازار، وإيفان أرشيفالدو غوزمان سالازار، على عملية استجواب ضابط مكسيكي لمدة ساعتين من قبل مجموعة من القتلة المعروفين باسم "نينيس".

وبحسب صحيفة "التايمز" فقد تعرض ضحايا آخرون، بمن فيهم عناصر من عصابات متنافسة، للصعق بالكهرباء أو الإيهام بالغرق بعد إحضارهم للاستجواب في مزرعة الابن إيفان في الساحل الغربي للمكسيك.

المصدر: وكالات