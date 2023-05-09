الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على شخصيات ووكالات إعلام روسية بسبب تغطيتها للأزمة الأوكرانية

اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 12 شخصية و3 وكالات إعلام روسية "على خلفية المعلومات المنشورة حول الأزمة الأوكرانية".

وذكرت صحيفة "EUobserver" أن قائمة العقوبات تشمل الرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية سيرغي كاراغانوف، والمراسل العسكري لموقع WarGonzo سيميون بيغوف، إضافة إلى قنوات Oriental Review وRT Balkan وTsargrad التلفزيونية في أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوربية اقترحت فرض عقوبات على الصندوق الروسي لحماية حقوق المواطنين في الخارج، وأرتيوم أوس، نجل حاكم إقليم كراسنويارسك ألكسندر أوس.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد يبجث إمكانية فرض عقوبات على 5 مسؤولين بتهمة "سرقة الأعمال الفنية" من أوكرانيا، و22 مسؤولا آخرين بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الأطفال الأوكرانيين".

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت يوم الجمعة الماضي على دول الاتحاد الأوروبي فرض حزمة العقوبات الـ11 ضد روسيا، "لمنع الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو".

المصدر: نوفوستي