ستولتنبرغ: "الناتو" لن يضم دولا آسيوية إلى صفوفه

أكد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيبقى اتحادا لدول أوروبا وأمريكا الشمالية، ولن يقبل دولا آسيوية في صفوفه.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن "الناتو سيبقى تحالفا لأمريكا الشمالية وأوروبا، ولن يصبح تحالفا عالميا مع أعضاء من آسيا، وضماناتنا الأمنية تشمل أراضي "الناتو"".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيكي نقلا عن ممثلين عن للحكومة اليابانية و"الناتو"، أن الحلف يعتزم فتح مكتب اتصال في طوكيو في عام 2024، وسيتم في الوثائق المشتركة حول تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الأمن تأكيد التنسيق في المجال السيبراني والفضاء الخارجي وفي مجال مكافحة المعلومات المضللة.

المصدر: RT