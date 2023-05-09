خبير: التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف لن يغير من رغبة زيلينسكي الانتقامية

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولورادو، بيتر هاريس، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لن يتخلى عن فكرة الاستيلاء على زابوروجيه والقرم ودونباس حتى لو تم التوصل إلى هدنة.

وأشار هاريس في مقال لصحيفة 19FortyFive إلى أن الاتفاق الذي سيعزز الوضع الراهن لن يغير رغبة زيلينسكي الانتقامية.

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وقال: "حتى إذا قبلوا تقسيم أوكرانيا كإجراء قصير المدى لوقف إراقة الدماء، فمن المؤكد أن قادة كييف سيواجهون ضغوطا داخلية لاستعادة الأراضي المفقودة، إذا توفرت مثل هذه الإمكانية في المستقبل".

وأكد أنه إذا حل السلام بين البلدين في الوضع الحالي، فسيظل لدى القيادة الأوكرانية حوافز كافية لاستئناف الأعمال القتالية وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لجولة جديدة من المفاوضات.

المصدر: نوفوستي