الرئيسان بوتين وتوكاييف يبحثان أسس التعاون الثنائي بين روسيا وكازاخستان

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والكازاخي قاسم جورمات توكاييف، محادثات في موسكو اتفقا خلالها على ضرورة تطوير الشراكات الثنائية بين البلدين.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الكازاخية رسلان زيلديباي، بأن المباحثات بين الرئيسين، جرت في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس توكاييف إلى موسكو تستمر مدة يومين، مشيرا إلى أن الرئيسين أجريا محادثات مفصلة حول أسس التعاون الثنائي بين روسيا وكازاخستان وسبل تطورها.

وأضاف زيلديباي، أن الرئيسين أكدا خلال محادثاتها على ضرورة تطوير الشراكة الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، استنادا إلى أسس الاحترام المتبادل ومصالح الشعبين الشقيقين.

ووصل الرئيس الكازاخي قاسم جورمات توكاييف في زيارة رسمية إلى روسيا تستمر مدة يومين، حضر خلالها فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 78 للانتصار على ألمانيا النازية خلال الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: نوفوستي