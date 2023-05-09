المستشار الألماني يدعو إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي إلى معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي يواجهها من خلال تبني سلسلة إصلاحات.

وفي حديثه لنواب البرلمان الأوروبي، اقترح شولتس تبني سلسلة إصلاحات تتضمن توحيد جهود مشتريات الدفاع، وإبرام صفقات تجارية جديدة، وتنحية النزاعات طويلة الأمد بشأن الهجرة.

وقال شولتس إن تعزيز السيادة العسكرية والتقنية للاتحاد الأوروبي، والمصادر المستقلة للسلع الأساسية سيعزز روابط الاتحاد مع الولايات المتحدة، أقرب شريك للكتلة، مشددا على أنه "من المهم أن يفي الاتحاد بوعده للأعضاء المحتملين، مثل دول غرب البلقان، مع ضمان تنفيذهم للإصلاحات اللازمة حتى يتمكنوا من الانضمام".

وذكر شولتس أن "الجهود المبذولة لإعادة إعمار أوكرانيا، التي تطمح للانضمام للاتحاد، ستحتاج إلى رأس مال سياسي ومالي على المدى البعيد".

وقال إن التنافس مع الصين قد تصاعد مؤخرا، لكنه حذر من الجهود المبذولة لفصل الاتحاد عن شريكها التجاري الرئيسي، بكين، ودعا بدلا من ذلك للتخلص من المخاطر بحكمة تقلل من الضرر الذي سيلحق بالاقتصادات الأوروبية إذا اشتعلت التوترات مع الصين.

المصدر: AP