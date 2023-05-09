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موسكو: لم نوجه دعوة لسفيرتي أمريكا وبريطانيا لحضور عرض النصر

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موسكو: لم نوجه دعوة لسفيرتي أمريكا وبريطانيا لحضور عرض النصر
Sputnik
السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونيرت (في اليمين) والسفيرة الأمريكية لين تريسي (في اليسار)
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صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن سفيرتي الولايات المتحدة لين تريسي وبريطانيا ديبورا برونيرت لم تتم دعوتهما لحضور العرض العسكري في موسكو اليوم الثلاثاء.

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وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا دعيتا تريسي وبرونيرت لحضور العرض: "لا، لم تتم دعوتهما".

وأقيم العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية لإحياء الذكرى الـ78 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا الهتلرية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

وحضر العرض عدد من قادة بلدان رابطة الدول المستقلة هم زعماء بيلاروس، وأرمينيا، وكازاخستان، وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

المصدر: وكالات

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