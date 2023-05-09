موسكو: لم نوجه دعوة لسفيرتي أمريكا وبريطانيا لحضور عرض النصر

صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن سفيرتي الولايات المتحدة لين تريسي وبريطانيا ديبورا برونيرت لم تتم دعوتهما لحضور العرض العسكري في موسكو اليوم الثلاثاء.

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وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا دعيتا تريسي وبرونيرت لحضور العرض: "لا، لم تتم دعوتهما".

وأقيم العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية لإحياء الذكرى الـ78 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا الهتلرية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

وحضر العرض عدد من قادة بلدان رابطة الدول المستقلة هم زعماء بيلاروس، وأرمينيا، وكازاخستان، وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

المصدر: وكالات