إحياء ذكرى الجنود المحررين في برلين

وضع موظفو البعثات الدبلوماسية وسفراء روسيا وعدد من بلدان رابطة الدول المستقلة وبلدان آسيا وإفريقيا الزهور على النصب التذكاري للجندي المحرر بحديقة تريبتوف ببرلين.

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وقبل بداية المراسم تم وضع الحواجز على مداخل الحديقة حيث قام أفراد الشرطة الألمان بتفتيش حقائب الزوار العاديين الذين جاؤوا للمشاركة في الفعاليات.

وشارك في مراسم وضع الزهور السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف وموظفو السفارة الروسية وكذلك سفراء كل من بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان، وموريتانيا وفيتنام بالإضافة إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة من آسيا وإفريقيا.

وقال السفير الروسي سيرغي نيتشايف للصحفيين بعد انتهاء المراسم: "نشكر هؤلاء الكثيرين الذين يحتفلون بهذا اليوم معنا والدموع في عيونهم. وكل شي سيكون على ما يرام".

وأعلنت السفارة الأوكرانية في ألمانيا، سابقا، أنها لن تشارك العام الجاري – وذلك لأول مرة في التاريخ – في مراسم وضع الزهور على النصب التذكارية السوفيتية في برلين. وأضافت أنه بدلا من ذلك سيقوم السفير الأوكراني ألكسي ماكييف إلى جانب وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنير ورئيس حكومة برلين كاي فيغنر بوضع الزهور على النصب التذكاري الألماني المركزي "لضحايا الحروب والاستبداد" وبعد ذلك سيزور مبنى الرايخستاغ.

المصدر: نوفوستي