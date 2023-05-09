رئيس بريدنيستروفيه: قوات أمننا تعمل على منع استفزازات أوكرانية محتملة

أعلن رئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية غير المعترف بها فاديم كراسنوسيلسكي أن هيئات الأمن بالجمهورية تعمل ما بوسعها لمنع هجمات إرهابية واستفزازات محتملة من جانب أوكرانيا.

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وردا على سؤال صحفي عن استفزازات محتملة من جانب القوات الأوكرانية على حدود الجمهورية، أجاب كراسنوسيلسكي: "هيئات أمننا تعمل في مواقعها. إنها تراقب ولديها معلومات عملياتية والقدرات التقنية لمنع الهجمات الإرهابية والاستفزازات المحتملة. ومع ذلك يجب أن نكون يقظين ونعتني بأنفسنا وبأقربائنا".

وأشار أيضا إلى أن الوضع حول بريدنيستروفيه "متوتر وصعب"، مضيفا: "هنا يمكنك أن تخاف من الاستفزازات المختلفة إلى حد كبير".

ونقلت قناة "RT"، سابقا، عن مصدر أن أوكرانيا قامت بنقل آلاف من جنودها إلى منطقة أوديسا لإعداد استفزازات ضد بريدنيستروفيه. وأضاف المصدر أن مجموعة من العسكريين الأوكرانيين تخطط للتوجه نحو عاصمة بريدنيستروفيه مدينة تيراسبول في الفترة بين 9 و15 مايو الجاري لتنظيم استفزاز عسكري هناك من أجل شغل القوات الروسية وصرفها عن تنفيذ مهامها.

المصدر: نوفوستي