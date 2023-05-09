أوكرانيون يضعون الزهور عند "الشعلة الخالدة" في كييف

أفاد موقع "Strana.ua" الأوكراني، بأن سكان كييف احتفلوا بحلول عيد النصر، وجلبوا الزهور إلى "الشعلة الخالدة" في حديقة المجد في عاصمة أوكرانيا.

تظهر الصور التي نشرها الموقع، أن موقع "الشعلة الخالدة" لا يزدحم بالمواطنين كما جرت العادة في هذه المناسبة. وبدا الناس وهم يضعون الزهور عند الشعلة ويغادرون.

وأشار الموقع إلى أنه لن يتم هذا اليوم إجراء أية فعاليات رسمية بهذه المناسبة في أوكرانيا.

في وقت سابق، أقر فلاديمير زيلينسكي الاحتفال بـ"يوم أوروبا" في أوكرانيا في 9 مايو من كل عام، وقال في مرسوم له: "تحقيقا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني.. قررت تأسيس يوم أوروبا في أوكرانيا، على أن يتم الاحتفال به سنويا في 9 مايو مع دول الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي