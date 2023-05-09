نائب وزير الخارجية الأوكراني موبخا سفير بلاده في برلين: هذه "صفعة للأسلاف"

وبخ نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، سفير بلاده في ألمانيا أليكسي ماكييف، واعتبر أنه أهان ذكرى الأسلاف برفضه وضع الزهور عند النصب التذكارية السوفيتية في برلين.

وقال ميلنيك في مقابلة مع وكالة RND: "كانت غلطة لا تغتفر رفض فعالية وضع إكليل الزهور التقليدية المعتمدة منذ عام 2015 عند النصب التذكاري تيرجارتن في يوم 8 مايو. هذا التصرف يعتبر بالإضافة إلى رفض ماكييف التخلي عن الطلب القديم إلى البوندستاغ لإقامة نصب تذكاري لملايين الضحايا الأوكرانيين للإرهاب النازي في برلين، بمثابة صفعة على وجه أسلافنا".

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وشدد ميلنيك على أنه بذل الكثير من "الجهد والعرق"، عندما عمل كسفير لبلاده في برلين لمدة سبع سنوات، والآن يدوس السفير الأوكراني الحالي هناك بقدميه على كل ذلك العمل.

وأضاف ميلنيك: "ألقى ماكييف القفاز في وجهي".

في وقت سابق، أعلنت السفارة الأوكرانية في ألمانيا أنها ولأول مرة لن تضع أكاليل الزهور والورود هذا العام، عند النصب التذكارية السوفيتية في برلين في 8 مايو.

في العام الماضي، وضع ميلنيك أكاليل الزهور عند النصب التذكاري للجنود السوفيت في تيرجارتن، لكنه تسبب في غضب سكان برلين.

المصدر: نوفوستي