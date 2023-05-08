الأمارات ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

رحبت المنسقة السياسية في بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، غسق شاهين، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وأعربت عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام تسوية الأزمة السورية.

وقالت في اجتماع لمجلس الأمن: "أود أن أرحب بقرار الدول العربية يوم أمس إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك انطلاقا من إيماننا المشترك بأهمية الدور الفعال للدول العربية في حل الأزمات العربية وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

وأضافت: "نأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لحل الأزمة السورية بنهج عربي واضح وأن يرى الشعب السوري أخيرا بصيص أمل بعد سنوات من الحرب".

المصدر: نوفوستي