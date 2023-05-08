ألمانيا.. الحكم بالسجن 3 سنوات على نازي أدين بالتخطيط لهجمات مسلحة

حكمت محكمة في فرانكفورت على شاب ألماني (21 عاما) بالسجن 3 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بمحاولة تشكيل جماعة إرهابية مستوحاة من شبكة "أتوموافن ديفيجن" والتخطيط لهجمات مسلحة.

وشبكة "أتوموافن ديفيجن" من حركات النازيين الجدد ومقرها في الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت في بيان إن الشاب واسمه مارفن إي، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وعشرة أشهر.

وأوضحت أن مارفن اتخذ خطوات لتأسيس فرع لشبكة "أتوموافن ديفيجن" المعروفة بأيديولوجيتها العنصرية والمعادية للسامية، في ولاية هيسن الألمانية.

وأضافت "تبنى أيديولوجيتها كاملة وقرر تأسيس مجموعة مستقلة باسم "أتوموافن ديفيجن هيسن" على أساس نموذجها الأيديولوجي".

وبحسب المحكمة، كان الغرض من تأسيس المجموعة شن هجمات على سياسيين ويهود ومهاجرين.

وأشارت إلى أن مارفن اتخذ خطوات للحصول على أسلحة نارية وكان يخزن خمس عبوات ناسفة تحوي كرات من الصلب وطلب مواد على الإنترنت لصنع المزيد من المتفجرات.

كما أجرى بحوثا حول أهداف محتملة في الفترة التي سبقت توقيفه في سبتمبر 2021.

وشبكة "أتوموافن ديفيجن" التي أسّست عام 2015، هي مجموعة متطرفة عنيفة لديها خلايا في ولايات أمريكية عدة، واتهم أعضاؤها بالتخطيط لهجمات ضد يهود ومسلمين وغيرهم ممن تعتبرهم أعداء، مع هدف زعزعة استقرار الدول الغربية.

وفي الولايات المتحدة، سجن العديد من أعضاء هذه المجموعة بتهمة تهديد صحافيين وناشطين يقومون بحملات ضد معاداة السامية والعنصرية.

وفي ألمانيا، أطلق محققون عمليات دهم العام الماضي ضد عدد من المشتبه بهم المتهمين بصلاتهم بالمجموعة.

المصدر: أ ف ب